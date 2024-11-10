Российские военные объекты становятся все более доступными для Украины, - Зеленский

Российские военные объекты становятся все более достижимыми для украинских военных. Российской Федерации все труднее прятать свои предприятия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов. Он отметил, что сегодня каждый видит, как это работает.
"Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут", - подчеркнул президент.
Напомним, что в последнее время Украина все чаще наносит удары по России. Так, сегодня Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ.
К тому же с утра неизвестные дроны зафиксировали в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке на российскую столицу. По его словам, ПВО якобы сбило 32 беспилотника. Из-за атаки в Московской области возникло несколько пожаров.
Из-за дронов закрывали московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово".
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