Российские военные объекты становятся все более доступными для Украины, - Зеленский

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов. Он отметил, что сегодня каждый видит, как это работает.

"Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут", - подчеркнул президент.