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Российские военные объекты становятся все более доступными для Украины, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные объекты становятся все более достижимыми для украинских военных. Российской Федерации все труднее прятать свои предприятия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов. Он отметил, что сегодня каждый видит, как это работает.

"Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут", - подчеркнул президент.

 

 

Удары по России

Напомним, что в последнее время Украина все чаще наносит удары по России. Так, сегодня Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ.

К тому же с утра неизвестные дроны зафиксировали в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке на российскую столицу. По его словам, ПВО якобы сбило 32 беспилотника. Из-за атаки в Московской области возникло несколько пожаров.

Из-за дронов закрывали московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово".

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