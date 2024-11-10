Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для України, - Зеленський

Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських військових. Російській Федерації все важче ховати свої підприємства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Зеленський подякував всім українським воїнам, які забезпечують удари дронів. Він наголосив, що сьогодні кожен бачить, як це працює. "Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК - не сховають", - наголосив президент.