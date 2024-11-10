Российские военные объекты становятся все более доступными для Украины, - Зеленский

Российские военные объекты становятся все более достижимыми для украинских военных. Российской Федерации все труднее прятать свои предприятия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов. Он отметил, что сегодня каждый видит, как это работает. "Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут", - подчеркнул президент.