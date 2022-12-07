Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівської області

У середу, 7 грудня, російські військові атакували прикордоння Чернігівської області. Окупанти випустили приблизно 16 мін зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Зафіксовано 16 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’яч", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що це трапилось з 13:50 до 14: 00. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.