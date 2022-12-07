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Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівської області

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Україна, Середа 07 грудня 2022 17:37
Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівської області Фото: Російські військові з мінометів обстріляли територію Чернігівської області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 7 грудня, російські військові атакували прикордоння Чернігівської області. Окупанти випустили приблизно 16 мін зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Зафіксовано 16 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Грем’яч", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що це трапилось з 13:50 до 14: 00. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що 27 листопада, російські війська вкотре обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

У Чернігівській області збільшили тривалість відключень електроенергії. У регіоні запровадили 6-годинні обмеження.

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