Российские военные из минометов обстреляли территорию Черниговской области

В среду, 7 декабря, российские военные атаковали приграничье Черниговской области. Оккупанты выпустили примерно 16 мин со своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Зафиксировано 16 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремяч", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что это произошло с 13:50 до 14:00. Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.