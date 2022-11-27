Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Сьогодні, 27 листопада, російські війська вкотре обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

"Армія окупанта вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території РФ", - ідеться в повідомленні.



Зазначено, що з 11:06 до 11:22 повідомили про три влучання, імовірно з мінометою 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка.



Також о 14:20 повідомили про два влучання, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Вільна Слобода.

Повідомляється, що в обох випадках втрат серед особового складу та техніки, за даними командування, немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.