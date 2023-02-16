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Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, російські окупанти атакували прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 13:20 до 13:35 повідомили про 10 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Партизанське.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.

Російські окупанти позавчора, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.

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