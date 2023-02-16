Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

У четвер, 16 лютого, російські окупанти атакували прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 13:20 до 13:35 повідомили про 10 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Партизанське.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.