Российские военные из минометов обстреляли приграничье Сумской области

В четверг, 16 февраля, российские оккупанты атаковали приграничье Сумской области из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"Российская армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13:20 до 13:35 сообщили о 10 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Партизанское.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что российские военные в сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.
Российские оккупанты позачера, 14 февраля, обстреляли три общины Сумской области. Для атак они использовали дроны, минометы и гранатометы.
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