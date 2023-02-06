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Російські військові у Маріуполі вночі влаштували між собою перестрілку

Фото: російські військові в Маріуполі вночі влаштували між собою стрілянину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські солдати влаштували між собою стрілянину сьогодні вночі, 6 лютого, у лівобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знову. Лівобережжя, Морський бульвар у районі Ранкового ринку, війська РФ стріляли зі стрілецької зброї. Алкоголь у Маріуполі, як союзник опору", - йдеться у повідомленні радника мера міста.

Нагадаємо, незважаючи на постійну небезпеку та жорсткі фільтраційні заходи, партизани у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують надавати українській стороні інформацію про позиції росіян у місті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі відновився рух ворожої військової техніки, що прямує у бік Мангуша та Бердянська.

Крім того, повідомлялося, що окупанти ввозять війська до Маріуполя та на його околиці - зараз їх чисельність перевалила за 30 тисяч осіб.

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