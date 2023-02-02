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В Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян, - міськрада

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Четвер 02 лютого 2023 16:12
В Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян, - міськрада Фото: в Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі ТРЦ "ПортCity" Маріуполя пролунав вибух. Там росіяни облаштували свої місця базування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, загалом пролунала серія вибухів.

"Зафіксовано прильоти в "ПортCity" (місце базування окупантів та "Єдиної Росіі") та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, окупанти нещодавно завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.

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