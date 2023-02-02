В Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян, - міськрада
Фото: в Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян (Getty Images)
В районі ТРЦ "ПортCity" Маріуполя пролунав вибух. Там росіяни облаштували свої місця базування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, загалом пролунала серія вибухів.
"Зафіксовано прильоти в "ПортCity" (місце базування окупантів та "Єдиної Росіі") та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО", - пише Андрющенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, окупанти нещодавно завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.
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