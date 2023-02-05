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Попри небезпеку. Партизани продовжують передавати інформацію про позиції росіян в Маріуполі

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Маріуполь, Неділя 05 лютого 2023 00:21
Попри небезпеку. Партизани продовжують передавати інформацію про позиції росіян в Маріуполі Фото: маріупольскі партизани продовжують зливати позиції росіян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Незважаючи на постійну небезпеку і жорсткі фільтраційні заходи, партизани в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують надавати українській стороні інформацію про позиції росіян в місті.

Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію Маріупольської міської ради.

За його словами, завдяки партизанам, ЗСУ знають ситуацію в місті, дислокацію сил РФ та розташування складів з боєкомплектом ворога.

"Відповідно, ЗСУ, опираючись на інформацію, яку ми отримуємо від наших партизанів із Маріуполя, ведуть правильну роботу зі знищення боєкомплекту та живої сили Російської Федерації вже на території міста", - зазначив Бойченко.

Він додав, що все це відбувається, незважаючи на жорсткі фільтраційні заходи росіян.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі поновився рух ворожої військової техніки, яка їде в бік Мангуша та Бердянська.

Також раніше ми писали, що Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч людей.

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