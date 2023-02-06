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Российские военные в Мариуполе ночью устроили между собой перестрелку

Фото: российские военные в Мариуполе ночью устроили между собой перестрелку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские солдаты устроили между собой перестрелку сегодня ночью, 6 февраля, в левобережной части временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Снова. Левобрежье, Морской бульвар в районе Утреннего рынка, войска РФ стреляли из стрелкового оружия. Алкоголь в Мариуполе, как союзник сопротивления", - говорится в сообщении советника мэра города.

Напомним, несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.

Также известно, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты ввозят войска в Мариуполь и на его окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.

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МариупольокупантиВторжение России в Украину