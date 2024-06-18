Російські військові частково залишають окупований Маріуполь, - АТЕШ

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі

Армія РФ захопила Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року.

Днями стало відомо, що російські загарбники почали стягувати резерви з Маріуполя до Курахово і Вугледару.

Також нещодавно виявилося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя. Згідно з міжнародними законами, це воєнний злочин.

Тим часом у порту міста помітили новий російський корабель.

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