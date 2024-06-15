Окупанти, ймовірно, почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара, - Андрющенко

Не виключено, що російські окупанти почали стягувати резерви з Маріуполя до міст Вугледар та Курахово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Наші очі повідомляють про зростання руху шляхом Новоазовськ - Гранітне - Волноваха, що може свідчити про початок стягування резервів до Вугледару/ Курахово. Спостерігаємо", - зазначив він.

Загалом, за словами радника мера, військові переміщення через Маріуполь відносно сповільнились.

"Основним напрямом залишається Бердянський, однак безумовна більшість - локальні в межах тренувань та ротації в Маріупольсько-Бердянської агломерації", - каже Андрющенко.

Водночас, за його даними, значно зросло переміщення з Бердянського напряму в бік Новоазовська.

"Але, це саме цікаве - туди рухається побите та поранене. Хороший напрям", - констатував він.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року. У нещодавному звіті йшлося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя. Юристи кажуть, що стратегія позбавлення мешканців міста їжі під час блокади може бути прирівняна до військового злочину.

Наразі окупанти використовують місто як військовий хаб для перекидання військової техніки та живої сили на лінію фронту. Вагому роль відіграє і міський порт. Нещодавно у порту Маріуполя помітили новий російський корабель. Ймовірно, це вже друге російське судно, яке прибуло з початку 2024 року.