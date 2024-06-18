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Российские военные частично покидают оккупированный Мариуполь, - АТЕШ

Фото: российские военные опасаются атак ВСУ в оккупированном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные Российской Федерации боятся оставаться в Мариуполе из-за угрозы атаки со стороны Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что агенты движения совместно с "Мариуполь.Сопротивление" усилили свою партизанскую деятельность в городе и тщательно отслеживают любую военную активность россиян.

Сообщают, что из-за возможных атак баллистическими ракетами ATACMS, военнослужащие РФ постоянно меняют место дислокации.

"Также наши агенты зафиксировали, что вечером огромное количество военной техники покидает Мариуполь, что свидетельствует о страхе оккупантов ночевать в городе. Но наши агенты отслеживают все перемещения и оперативно передают информацию СОУ (Силам обороны Украины - ред.)", - говорится в сообщении.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Армия РФ захватила Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года.

На днях стало известно, что российские захватчики начали стягивать резервы из Мариуполя в Курахово и Угледар.

Также недавно оказалось, что Россия применила умышленную тактику голода во время захвата Мариуполя. Согласно международным законам, это военное преступление.

Тем временем в порту города заметили новый российский корабль.

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Мариуполь