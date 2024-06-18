Российские военные частично покидают оккупированный Мариуполь, - АТЕШ

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Армия РФ захватила Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года.

На днях стало известно, что российские захватчики начали стягивать резервы из Мариуполя в Курахово и Угледар.

Также недавно оказалось, что Россия применила умышленную тактику голода во время захвата Мариуполя. Согласно международным законам, это военное преступление.

Тем временем в порту города заметили новый российский корабль.

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