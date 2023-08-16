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Російські військові атакують центр Херсона

Ілюстративне фото: російські військові атакують центр Херсона (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдають ударів по центру Херсона у середу, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю", - написав він.

При цьому зазначимо, що в Херсонській області наразі не оголошено повітряну тривогу.

Обстріли Херсона та області

Зазначимо, що Херсон перебував під контролем росіян із початку повномасштабної війни. Проте восени минулого року ЗСУ звільнили місто разом з усією правобережною частиною Херсонської області.

При цьому окупанти продовжують постійно обстрілювати місто та інші населені пункти області.

Тільки вчора заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначав, що росіяни вдень розпочали обстріл обласного центру.

Після цього в обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки дівчина зазнала травмувань. Також пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

До того ж, 15 серпня загарбники атакували Новодмитрівку Херсонської області, через що постраждав місцевий житель.

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Херсон