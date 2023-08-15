ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Внаслідок удару РФ по Херсону було травмовано жінку

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Херсон, Вівторок 15 серпня 2023 18:20
Внаслідок удару РФ по Херсону було травмовано жінку Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 15 серпня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Унаслідок обстрілів травмовано 29-річну мешканку обласного центру", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що 15 серпня російські війська обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Попередньо, ворог завдавав ударів з артилерії та скидав авіабомби на мирні поселення.

Було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона та області

Сьогодні заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти вдень розпочали обстріл обласного центру.

Також росіяни сьогодні обстріляли Новодмитрівку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Вчора російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Війна в Україні
NEWS
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза