Внаслідок удару РФ по Херсону було травмовано жінку

Російські війська сьогодні, 15 серпня, обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

"Унаслідок обстрілів травмовано 29-річну мешканку обласного центру", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що 15 серпня російські війська обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Попередньо, ворог завдавав ударів з артилерії та скидав авіабомби на мирні поселення.

Було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона та області

Сьогодні заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що окупанти вдень розпочали обстріл обласного центру.

Також росіяни сьогодні обстріляли Новодмитрівку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Вчора російські загарбники в черговий раз атакували Херсон та область. В результаті обстрілу отримали поранення чотири особи.