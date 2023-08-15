Росіяни обстрілюють центр Херсона
Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдень розпочали обстріл Херсона. В Херсонській області зараз оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського у Telegram.
"Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона", - написав він.
При цьому чиновник не розкрив більш детальних подробиць чергової атаки росіян.
Варто зауважити, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу через те, що окупанти підняли в повітря винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
Деокупація Херсона
Варто зауважити, що Херсон перебував під контролем російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже восени минулого року нашим воїнам вдалося звільнити місто разом з усією правобережною частиною Херсонської області.
Росіяни, незважаючи на те, що "оголосили" і Херсон нібито своєю територією, продовжують постійно обстрілювати місто та інші населені пункти області.
Внаслідок постійних атак РФ гинуть і страждають мирні жителі. Зокрема, кілька днів тому під ударом окупантів знаходилася багатоповерхівка у Херсоні, троє людей отримали поранення.
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