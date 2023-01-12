Російські військові атакували селище поблизу Херсона: є загиблий

Російські окупанти завдали удару по селищу Янтарне поблизу Херсона сьогодні, 12 січня. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок", - написав він.

Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні. Фахівці надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення.

Окрім того, окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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