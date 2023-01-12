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Российские военные атаковали поселок возле Херсона: есть погибший

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Херсонская область, Четверг 12 января 2023 16:07
Российские военные атаковали поселок возле Херсона: есть погибший Иллюстративное фото: россияне атаковали поселок возле Херсона, есть погибший (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Янтарное вблизи Херсона сегодня, 12 января. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

"Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом", - написал он.

От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с обломочными ранениями доставили в больницу. Специалисты оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, вчера в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Кроме того, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

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