Российские военные атаковали поселок возле Херсона: есть погибший

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Янтарное вблизи Херсона сегодня, 12 января. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

"Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом", - написал он.

От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с обломочными ранениями доставили в больницу. Специалисты оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, вчера в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Кроме того, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.