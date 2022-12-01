Російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область

У четвер, 1 грудня, російські військові обстріляли населені пункти Сумської області. Загарбники атакували регіон з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" .

"Прикордоння Сумської області вчергове опинилося під вогнем артилерії, мінометів та гранатометів армії країни-агресора", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки окупантів загинув підліток та пошкоджено дитячий садочок.

У Сумській області через обстріл російських окупантів у чотирьох громадах пошкоджено лінії електропередач. Через це понад 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.

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