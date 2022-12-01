RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область

Фото: Российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг 1 декабря российские военные обстреляли населенные пункты Сумской области. Захватчики атаковали регион по артиллерии и минометам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Пограничье Сумской области в очередной раз оказались под огнем артиллерии, минометов и гранатометов армии страны-агрессора", - говорится в сообщении

В оперативном командовании объяснили детали обстрелов:

  • С 11:18 до 11:29 сообщили о 50 приходах, предположительно из АГС, и 5 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Ходино. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
  • С 12:40 до 13:00 сообщили о 24 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
  • С 12:20 до 13:18 сообщили о 46 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Волковка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область. В результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.

В Сумской области из-за обстрела российских оккупантов в четырех общинах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине