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Російські військові з артилерії обстріляли Марганець: пошкоджені приватні будинки

Фото: Російські військові з артилерії обстріляли Марганець (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 30 січня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Почну з головного: станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам‘янського районів чули ввечері, з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Лукашук попросив всіх дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати неперевірені дані.

"Черговий неспокійний день пережила Нікопольщина: там з важкої артилерії ворог обстріляв Червоногригорівську громаду та Марганець", - додав голова облради.

За його словами, було пошкоджено два приватних житлових будинки, а люди неушкоджені.

Нагадаємо, що армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

До цього російські окупанти вранці завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу в місті багато пошкоджень.

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