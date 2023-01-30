Российские военные из артиллерии обстреляли Марганец: повреждены частные дома

В понедельник, 30 января, российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Начну с главного: по состоянию на эту минуту информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером, выясняется", - говорится в сообщении.
Лукашук попросил всех соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные данные.
"Очередной беспокойный день пережила Никопольщина: там из тяжелой артиллерии враг обстрелял Красногригорьевскую общину и Марганец", - добавил глава облсовета.
По его словам, были повреждены два частных жилых дома, а люди невредимы.
Напомним, что армия России в ночь на 30 января атаковала Червоногригорьевскую общину Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.
До этого российские оккупанты утром нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.
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