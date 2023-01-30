Российские военные из артиллерии обстреляли Марганец: повреждены частные дома

"Начну с главного: по состоянию на эту минуту информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером, выясняется", - говорится в сообщении.

Лукашук попросил всех соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные данные.

"Очередной беспокойный день пережила Никопольщина: там из тяжелой артиллерии враг обстрелял Красногригорьевскую общину и Марганец", - добавил глава облсовета.

По его словам, были повреждены два частных жилых дома, а люди невредимы.