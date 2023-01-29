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Росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень

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Неділя 29 січня 2023 17:27
Росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень Фото: росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вранці завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу в місті багато пошкоджень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нікополь. Оперативна інформація", який цитує слова міського голови Олександра Саюка.

За словами Саюка, на щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Водночас наразі відомо про пошкодження:

  • кількох приватних секторів;
  • СТО;
  • магазину;
  • автостоянки;
  • навчального закладу;
  • 4 автомобілів;
  • 1 гаража;
  • 1 господарчої споруди;
  • мопеду;
  • 1 неексплуватованої будівлі;
  • 1 двоповерхової будівлі;
  • лінії електропередач.

У разі потреби в допомозі варто звернутись до кол-центру міської ради за номером:

  • 0800 504 105 - цілодобово;
  • 056 669 60 61 (з 8:00 до 19:00);
  • 056 669 60 64 (з 8:00 до 19:00).

Зазначається, що загроза артобстрілів залишається.

Фото: росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню в Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.

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