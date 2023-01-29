Фото: росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень (Getty Images)

Російські окупанти вранці завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу в місті багато пошкоджень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нікополь. Оперативна інформація", який цитує слова міського голови Олександра Саюка.

За словами Саюка, на щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Водночас наразі відомо про пошкодження: кількох приватних секторів;

СТО;

магазину;

автостоянки;

навчального закладу;

4 автомобілів;

1 гаража;

1 господарчої споруди;

мопеду;

1 неексплуватованої будівлі;

1 двоповерхової будівлі;

лінії електропередач. У разі потреби в допомозі варто звернутись до кол-центру міської ради за номером: 0800 504 105 - цілодобово;

056 669 60 61 (з 8:00 до 19:00);

056 669 60 64 (з 8:00 до 19:00). Зазначається, що загроза артобстрілів залишається. Фото: росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень (Getty Images)