Окупанти атакують Бахмут і Вугледар, щоб відстрочити наступ ЗСУ, - розвідка

Російські окупанти атакують Бахмут та Вугледар Донецької області, щоб відстрочити наступ українських військ. Але як би ворог не намагався, наступ ЗСУ неминучий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За його словами, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - сказав він.

Розвідник додав, що активізацію російських окупантів не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", - додав представник воєнної розвідки України.

Як повідомлялось, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Нагадаємо, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, оскільки Росія розпочала новий наступ на Донбасі.