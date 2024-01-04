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Війська РФ завдали ракетного удару по центру Курахового Донецької області (фото наслідків)

Фото: Російські війська завдали ракетного удару по центру Курахового (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни в ніч проти 4 січня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Зруйновано дитячий садок та школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій та кафе. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки", - написав начальник Донецької ОВА.

Також Філатов виставив фотографії наслідків ракетного удару. На них зображено зруйновані чи частково пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Фото: наслідки ракетного удару росіян по центру Курахове (t.me/VadimFilashkin_donoda/108)

На щастя обійшлося без постраждалих. Наслідки удару встановлюються.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Усі обставини та наслідки удару встановлюємо", – повідомив Філашкін.

Обстріл Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.

Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений.

Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранений підліток.

1 січня росіяни з артилерії обстріляли Авдіївку. Внаслідок цього загинула жінка.

 

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