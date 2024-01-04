Війська РФ завдали ракетного удару по центру Курахового Донецької області (фото наслідків)

Росіяни в ніч проти 4 січня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Зруйновано дитячий садок та школу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій та кафе. Крім того, пошкоджено багатоповерхівки", - написав начальник Донецької ОВА.
Також Філатов виставив фотографії наслідків ракетного удару. На них зображено зруйновані чи частково пошкоджені об'єкти інфраструктури.
На щастя обійшлося без постраждалих. Наслідки удару встановлюються.
"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. Усі обставини та наслідки удару встановлюємо", – повідомив Філашкін.
Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.
Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений.
Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранений підліток.
1 січня росіяни з артилерії обстріляли Авдіївку. Внаслідок цього загинула жінка.
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