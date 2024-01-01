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Окупанти з артилерії вдарили по Авдіївці: загинула жінка

Авдіївка, Понеділок 01 січня 2024 20:10
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Окупанти з артилерії вдарили по Авдіївці: загинула жінка Архівне фото: Окупанти з артилерії вдарили по Авдіївці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 1 січня, вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Близько 16-ї години ворог обстріляв місто з артилерії, влучив у приватний сектор", - ідеться в повідомленні.

За словами Філашкіна, місцева мешканка дістала поранення і, попри всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати.

"Уся Донецька область зараз - одна велика гаряча точка, а особливо це стосується безпосередньо прифронтових міст і сіл. Залишатися тут - небезпечно. Евакуюйтеся", - додав очільник регіону.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Причому ворог обстрілює міста та села, що знаходяться як на лінії фронту, так і в так званому відносному тилу.

Росіяни вчора ввечері завдали ракетного удару по Покровську в Донецькій області. Постраждали приватні будинки, медзаклад і котельня.

Вже сьогодні росіяни обстріляли населені пункти Донецької області з артилерії. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

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