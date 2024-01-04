Российские войска нанесли ракетный удар по центру Курахово Донецкой области (фото последствий)

Россияне в ночь на 4 января нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Разрушены детский сад и школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", - написал начальник Донецкой ОВА.
Также Филатов выставил фотографии последствий ракетного удара. На них изображены разрушенные или частично поврежденные объекты инфраструктуры.
К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия удара устанавливаются.
"По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем", – сообщил Филашкин.
Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.
Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате есть погибший и раненая.
Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранен подросток.
1 января россияне из артиллерии обстреляли Авдеевку. В результате погибла женщина.
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