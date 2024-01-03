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РФ з артилерії вдарила по Гірнику, влучивши в будинок: поранено підлітка

Донбас, Середа 03 січня 2024 11:14
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РФ з артилерії вдарила по Гірнику, влучивши в будинок: поранено підлітка Фото: РФ з артилерії вдарила по Гірнику 3 січня, поранено підліток (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни обстріляли місто Гірник Донецької області зранку, 3 січня. Окупанти вдарили по місту з артилерії, влучивши в будинок, через що поранено підлітка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"О 07:30 війська РФ вдарили з артилерії по м. Гірнику. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень", - розповіли у відомстві.

Хлопця терміново доправили до лікарні. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги. Крім того, вибухами пошкоджено приватний житловий будинок і господарські споруди.

Наслідки обстрілу Гірника Донецької області 3 січня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області. Зокрема, російська армія 2 січня обстріляла дві громади в регіоні. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. А 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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