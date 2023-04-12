ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі (фото)

Новость на русском →
Україна, Середа 12 квітня 2023 10:58
Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі (фото) Фото: російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі Херсонської області (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора ввечері, 11 квітня, росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, мирні люди не постраждали.

Як повідомлялось, 11 квітня окупанти обстріляли церкву в Херсоні.

Нагадаємо, російські військові ввечері 10 квітня обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно