Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі (фото)
Вчора ввечері, 11 квітня, росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у Бериславі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, мирні люди не постраждали.
Як повідомлялось, 11 квітня окупанти обстріляли церкву в Херсоні.
Нагадаємо, російські військові ввечері 10 квітня обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.