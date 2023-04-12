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Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе (фото)

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Украина, Среда 12 апреля 2023 10:58
Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе (фото) Фото: российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе Херсонской области (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера вечером, 11 апреля, россияне нанесли авиаудар по территории одного из предприятий в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Само здание предприятия получило серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, мирные люди не пострадали.

Как сообщалось, 11 апреля оккупанты обстреляли церковь в Херсоне.

Напомним, российские военные вечером 10 апреля обстреляли Берислав из авиации, в результате чего пострадало здание предприятия.

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