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Росіяни атакували Берислав з авіації: вдарили по підприємству

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Берислав, Вівторок 11 квітня 2023 12:07
Росіяни атакували Берислав з авіації: вдарили по підприємству Фото: росіяни атакували Берислав з авіації (t.me/khersonskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчора ввечері обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Так, окупанти поцілили в одне з промислових підприємств Берислава, в результаті атаки будівля зазнала серйозних руйнувань.

Також через ворожу атаку було пошкоджено чимало будинків мешканців, деякі з них зруйновані вщент.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли церкву в Херсоні.

Вчора загарбники атакували човен з людьми у Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали важкі поранення.

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