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Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области, - британская разведка

Украина, Вторник 30 июля 2024 11:45
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Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области, - британская разведка Фото: Наступление российской армии продолжается в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", - говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.

"Вероятно, Россия продолжит тактическое наступление в ближайшие недели. Однако ее общие оперативные возможности остаются ограниченными несколькими факторами, включая высокий уровень истощения, ограниченную подготовку и нехватку офицеров", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба, на фронте 29 июля было зафиксировано 149 боевых столкновений, из которых треть - на Покровском направлении, где враг активно использовал бомбардировщики и штурмовую авиацию.

Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области, - британская разведка

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Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина должна усилить позиции на Покровском направлении, поскольку этот участок фронта сейчас основной для врага.

Зеленский сообщил, что 26 июля, он детально разбирал ситуацию на сложных направлениях фронта, в первую очередь на Покровском направлении, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и военным командованием. В частности, было два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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