Російські війська вночі обстріляли житлові будинки у Краматорську (фото)

Вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор", - розповів він. За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих. "З’ясовуємо наслідки руйнувань", - додав він. Як повідомлялось, у Краматорську Донецької області після опівночі 15 травня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.