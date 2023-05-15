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Російські війська вночі обстріляли житлові будинки у Краматорську (фото)

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Краматорськ, Понеділок 15 травня 2023 11:02
Російські війська вночі обстріляли житлові будинки у Краматорську (фото) Фото: російські війська обстріляли житлові будинки у Краматорську Донецької області 15 травня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор", - розповів він.

За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих.

"З’ясовуємо наслідки руйнувань", - додав він.

Як повідомлялось, у Краматорську Донецької області після опівночі 15 травня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

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