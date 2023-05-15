Российские войска ночью обстреляли жилые дома в Краматорске (фото)
Ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.
"Россия ночью снова терроризировала население Краматорска - обстреляла частный сектор", - рассказал он.
По словам Гончаренко, обошлось без пострадавших.
"Выясняем последствия разрушений", - добавил он.
Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, в воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.
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