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Российские войска ночью обстреляли жилые дома в Краматорске (фото)

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Краматорск, Понедельник 15 мая 2023 11:02
Российские войска ночью обстреляли жилые дома в Краматорске (фото) Фото: российские войска обстреляли жилые дома в Краматорске Донецкой области 15 мая (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Россия ночью снова терроризировала население Краматорска - обстреляла частный сектор", - рассказал он.

По словам Гончаренко, обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия разрушений", - добавил он.

Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.

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