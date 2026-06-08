Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України, - "Атеш"

Російські підрозділи залишають Кінбурнську косу на Миколаївщині. Постачання повністю заблоковано, майже всі окупанти вже втекли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними "АТЕШ", доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася.
Підрозділи 337-го полку через це опинилися в ізоляції та розпочали відхід - з північної та із західної частини коси.
Після переведення частини особового складу 337-го полку на Запорізький напрямок підрозділи на косі фактично залишилися без людей. Поповнення не проводилося жодного разу.
Командування перекидає бійців з одних позицій на інші - латає дірки там, де ситуація критична. На Кінбурнській косі залишаються лише розрізнені залишки підрозділів.
Вогневі групи окупантів не справляються зі збитими БПЛА Сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати.
Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише "АТЕШ".
Нагадаємо, що з початку 2025 року Силам оборони вдалося звільнити близько 590 квадратних кілометрів території.
Тим часом РБК-Україна писало, що ЗСУ перехопили ініціативу на фронті та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції.