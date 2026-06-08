Российские войска отступают с важного плацдарма на юге Украины, - "Атэш"

Снабжение отрезали

Действия Сил обороны Украины перекрыли маршруты обеспечения российских войск на косе. По данным "АТЕШ", доставка боеприпасов, горючего и продовольствия полностью остановилась.

Подразделения 337-го полка из-за этого оказались в изоляции и начали отход - с северной и с западной части косы.

Потери и перевод вымотали полк

После перевода части личного состава 337-го полка на Запорожское направление подразделения на косе фактически остались без людей. Пополнение не проводилось ни разу.

Командование перебрасывает бойцов с одних позиций на другие - латает дыры там, где ситуация критическая. На Кинбурнской косе остаются лишь разрозненные остатки подразделений.

Фото: где расположена Кинбурнская коса (скриншот Google Maps)

Дроны сделали свое

Огневые группы оккупантов не справляются со сбитыми БПЛА Сил обороны. При этом потери среди личного состава продолжают расти.

Логистическая система врага на этом участке окончательно разрушена, пишет "АТЕШ".