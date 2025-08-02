Російські війська вдарили по Херсону: є жертви та поранені

Обстріли Херсону та області

Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року.

Херсон залишається однією з найгарячіших точок на мапі ворожих обстрілів.

Попри відсутність активного фронту в місті, окупанти регулярно завдають ударів по житлових кварталах, вбиваючи мирних мешканців і руйнуючи інфраструктуру.

Нагадаємо, що у передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль.

Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.