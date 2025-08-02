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Російські війська вдарили по Херсону: є жертви та поранені

Фото: Росія обстріляла Херсон, є жертви (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона вранці 2 серпня загинули двоє мирних мешканців, ще двоє - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За даними влади, російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Смертельні поранення отримала 68-річна жінка.

Крім того, ще двоє людей дістали травми, їм надається медична допомога.

У Дніпровському районі Херсона окупанти влучили по житловому будинку.

Чк повідомив Прокудін, внаслідок атаки загинув чоловік - його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі.

Обстріли Херсону та області

Російські війська продовжують атакувати Херсон та область, попри втечу з регіону восени 2022 року.

Херсон залишається однією з найгарячіших точок на мапі ворожих обстрілів.

Попри відсутність активного фронту в місті, окупанти регулярно завдають ударів по житлових кварталах, вбиваючи мирних мешканців і руйнуючи інфраструктуру.

Нагадаємо, що у передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль.

Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили дроном по медикам у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

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