UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська вдарили по Харківському району: є постраждалі

Ілюстративна фотографія: російські війська вдарили по Харківському району (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська вдарили по Рогані Харківського району. У результаті є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами начальника Харківської ОВА, внаслідок удару зруйновано приватний будинок та у двох будинках виникла пожежа. Є постраждалі.

"Один будинок зруйнований, у двох приватних будинках спалахнула пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх легкий", - написав Синєгубов.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.

Атака росіян по Харкову та області

Росіяни обстріляли Харків 23 січня. Тричі окупанти потрапили по Київському району та пошкодили громадянську інфраструктуру. Рятувальники виклали фото наслідків обстрілу росіян.

Внаслідок обстрілу відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина.

Під час одного з ударів росіян обрушився під'їзд житлового будинку.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков