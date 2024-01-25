Российские войска ударили по Харьковскому району: есть пострадавшие

По словам начальника Харьковской ОВА, в результате удара разрушен частный дом и в двух домах возник пожар. Есть пострадавшие.

"Один дом разрушен, в двух частных домах вспыхнул пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех легкое", - написал Синегубов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Атака россиян по Харькову и области

Россияне обстреляли Харьков 23 января. Трижды оккупанты попали по Киевскому району и повредили гражданскую инфраструктуру. Спасатели выложили фото последствий обстрелов россиян.

В результате обстрела известно о девяти пострадавших, среди них четырехлетний ребенок.

Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома.