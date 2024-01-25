Російські війська вдарили по Харківському району: є постраждалі

Російські війська вдарили по Рогані Харківського району. У результаті є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами начальника Харківської ОВА, внаслідок удару зруйновано приватний будинок та у двох будинках виникла пожежа. Є постраждалі.

"Один будинок зруйнований, у двох приватних будинках спалахнула пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх легкий", - написав Синєгубов.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.

Атака росіян по Харкову та області

Росіяни обстріляли Харків 23 січня. Тричі окупанти потрапили по Київському району та пошкодили громадянську інфраструктуру. Рятувальники виклали фото наслідків обстрілу росіян.

Внаслідок обстрілу відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина.

Під час одного з ударів росіян обрушився під'їзд житлового будинку.