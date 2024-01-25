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Российские войска ударили по Харьковскому району: есть пострадавшие

Рогань, Четверг 25 января 2024 01:33
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Российские войска ударили по Харьковскому району: есть пострадавшие Иллюстративная фотография: российские войска ударили по Харьковскому району (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска ударили по Рогани Харьковского района. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам начальника Харьковской ОВА, в результате удара разрушен частный дом и в двух домах возник пожар. Есть пострадавшие.

"Один дом разрушен, в двух частных домах вспыхнул пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех легкое", - написал Синегубов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Атака россиян по Харькову и области

Россияне обстреляли Харьков 23 января. Трижды оккупанты попали по Киевскому району и повредили гражданскую инфраструктуру. Спасатели выложили фото последствий обстрелов россиян.

В результате обстрела известно о девяти пострадавших, среди них четырехлетний ребенок.

Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома.

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