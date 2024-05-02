Російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері, - Reuters

Анонімний високопоставлений представник американського оборонного відомства, повідомив виданню, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Це нібито стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони людей покинути свої домівки.

Наразі ж стало відомо, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове і дипломатичне суперництво між країнами стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, що прагнуть дистанціюватися від західних урядів.

На додаток до майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад в останні дні, в той час, як французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.