RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска вошли на американскую авиабазу в Нигере, - Reuters

Фото: российские войска вошли на американскую авиабазу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимный высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, сообщил изданию, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска. Это якобы стало следствием решения хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

Офицеры, управляющие западноафриканской страной, попросили США вывести почти 1000 военнослужащих из страны, которая до переворота прошлого года была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы людей покинуть свои дома.

Сейчас же стало известно, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

Этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.

США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств.

В дополнение к предстоящему уходу из Нигера, американские войска также покинули Чад в последние дни, в то время как французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.

 

Ситуация в Африке

Напомним, мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки теряют свое влияние и связи со странами Африки. Этим может воспользоваться Россия, в настоящее время усиливающая свое присутствие на африканском континенте.

Недавно США были вынуждены начать переговоры о выводе своих военных из Нигера. В прошлом году охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Их действия поддержали еще несколько других африканских стран.

Тогда же в СМИ распространились сведения о том, что Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве еще шестью странами Африки.

Кроме того, известно, что РФ вербовала жителей африканских стран на войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНигерВойна России против УкраиныОккупанты