Анонимный высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, сообщил изданию, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска. Это якобы стало следствием решения хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

Офицеры, управляющие западноафриканской страной, попросили США вывести почти 1000 военнослужащих из страны, которая до переворота прошлого года была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы людей покинуть свои дома.

Сейчас же стало известно, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

Этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.

США и их союзники были вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств.

В дополнение к предстоящему уходу из Нигера, американские войска также покинули Чад в последние дни, в то время как французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.