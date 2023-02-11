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Російські війська в Україні зазнають дефіциту боєприпасів, - канадська розвідка

Фото: російські війська в Україні зазнають дефіциту боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів, що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.

"Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, ймовірно, виникають власні проблеми з постачанням боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

У збройних силах Канади також зазначають, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами з боєприпасами під час війни, тому змушена була звернутися до кількох іноземних партнерів для купівлі деяких типів боєприпасів.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

Також раніше повідомлялося, що в Україні майже закінчилися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.

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