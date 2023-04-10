Російські війська сьогодні завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці (фото)

У понеділок, 10 квітня, російські окупанти завдали чергового авіаудару по Авдіївці Донецької області. Одна з багатоповерхівок знищена повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару - знищено ще одну багатоповерхівку", - розповів він
За словами очільника регіону, на щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.
За даними Кириленка, всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей.
Як повідомлялось, окупаційна армія цієї ночі обстріляла кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни обстрілами поранили чотирьох жителів Донецької області.
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