Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є поранені
Війська РФ обстріляли Донецьку область 9 квітня. Внаслідок чого постраждали четверо жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"Росія вбиває цивільних! За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донецької області: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", -написав Кириленко.
Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що правоохоронці продовжують шукати дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися.
Також раніше ми писали про те, що окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі (90 відсотків шкіл міста), вісім з них зруйновані повністю.
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