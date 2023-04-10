Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Росія вбиває цивільних! За 9 квітня росіяни поранили 4 жителів Донецької області: 2 у Дружківці, 1 у Кураховому і 1 у Костянтинівці", -написав Кириленко.

Нагадаємо, що правоохоронці продовжують шукати дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися.

Також раніше ми писали про те, що окупанти пошкодили 54 школи у Маріуполі (90 відсотків шкіл міста), вісім з них зруйновані повністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.