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Российские войска сегодня нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (фото)

Фото: российские войска сегодня нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 10 апреля, российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке Донецкой области. Одна из многоэтажек уничтожена полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня город подвергся очередному авиаудару - уничтожена еще одна многоэтажка", - рассказал он

По словам главы региона, к счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались.

По данным Кириленко, всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек.

Как сообщалось, оккупационная армия этой ночью обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. Есть разрушения.

Напомним, что за минувшие сутки россияне обстрелами ранили четырех жителей Донецкой области.

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Донецкая область