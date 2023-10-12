Російські війська з РСЗВ обстріляли Сумську область, поранена жінка

11 жовтня російські війська обстріляли 9 громад Сумської області, здійснивши 39 обстрілів.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади", - написано на каналі.

Найбільше постраждала Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (30 вибухи), із гранатомету АГС (59 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів)

Дружбівська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (21 вибух). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримала жінка 1955 р.н., яку госпіталізовано до лікувального закладу.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксований обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух) та міномету (18 вибухів) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).

Есманська громада: 23 міни скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (28 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з ПТРК протитанкового ракетного комплексу (1 вибух) та гранатометний обстріл з АГС-17 (8 вибухів).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (30 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з СПГ-9 (5 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ (4 вибухи).

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Загинула дитина.

Також на початку жовтня під обстріл потрапило місто Дружба. Постраждала жінка.